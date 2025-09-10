Laut OGM war Kickl am überzeugendsten, Stocker am sympathischsten

Das Meinungsforschungsinstitut OGM hat die heurigen ORF-Sommergespräche und deren Wirkung auf potenzielle Wählerinnen und Wähler abgefragt. Wissen wollten die Meinungsforscher, ob die Aussagen der Parteichefs und Parteichefinnen "überzeugend" waren bzw. ob diese selbst "glaubwürdig" und ihr Auftritt "sympathisch" wirkte. FPÖ-Chef Herbert Kickl schnitt bei den Kategorien "überzeugend und glaubwürdig" am besten ab. Bei der Sympathie landete er jedoch auf dem letzten Platz.

SPÖ-Chef Andreas Babler hat - geht es nach der Umfrage - in allen drei Kategorien gehörigen Aufholbedarf. Sein Auftritt wurde von den Befragten als am wenigsten "überzeugend" eingestuft, zudem belegte er bei der Glaubwürdigkeit den letzten Platz. Bei den Sympathiewerten lag er vor Kickl auf dem vorletzten Platz. Bei der Sympathie schnitt Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am besten ab. Immerhin 59 Prozent der Befragten fanden seinen Auftritt "sympathisch", 35 Prozent fanden, dass diese Zuschreibung nicht zutraf.

Platz zwei hinter Stocker, was die Sympathiewerte anbelangt, belegte Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (54 Prozent "trifft zu"/31 Prozent "trifft nicht zu"). Danach folgten Grünen-Chefin Leonore Gewessler (53 Prozent/36 Prozent) sowie Babler (47 Prozent/39 Prozent) und Kickl (39 Prozent/43 Prozent). Bei der Umfrage handelt es sich laut OGM um eine Eigenstudie ohne kommerziellen oder politischen Auftraggeber (Screening auf Basis von über 1.000 repräsentativ ausgewählten Wahlberechtigten, Anm.). Kickl "überzeugend" und "glaubwürdig" Am "überzeugendsten" fanden die Befragten die Aussagen des FPÖ-Chefs (68 Prozent "trifft zu"/25 Prozent "trifft nicht zu").

