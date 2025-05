Die Landesozialreferentinnen und -referenten haben in einer Konferenz in Langenlois (Bezirk Krems) über eine breite Themenpalette von Sozialhilfe über Inklusion bis zur Pflege diskutiert. Bei der Umsetzung der Vorhaben der Bundesregierung brauche es "ganz dringend den intensiven Austausch und die Zusammenarbeit mit den Ländern", betonte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitag in einer Pressekonferenz im Anschluss an die Tagung.