Kuschelkurs zwischen Hofer und Strache

Am Donnerstagabend stand jedoch statt harten Worten softes Kuscheln am Programm. Als sich die langjährigen freiheitlichen Weggefährten beim Oktoberfest der Partei in der Wiener Prateralm begegneten, ging Hofer auf Strache zu und nahm den früheren Vizekanzler in den Arm. Mitten im Saal, gut sichtbar für alle und als dankbares Motiv für die anwesenden Fotografen.

Taktik oder Liebe?

Ob es sich um eine echte Annäherung handelt oder vielmehr um ein taktisches Manöver, um den an der Basis nach wie vor extrem beliebten Strache als Zugpferd für die Nationalratswahl am kommenden Sonntag einzuspannen, lässt sich nicht so leicht beantworten.

Fakt ist aber, dass die FPÖ und Norbert Hofer im Kampf um die von ihnen gewünschte Neuauflage der Koalition mit der ÖVP jede Stimme brauchen. Und weil es der blauen Basis großteils egal zu sein scheint, dass Strache bereit war, Staatsaufträge gegen verdeckte Parteispenden zu vergeben, könnte Hofer auch auf die Zugkraft seines Vorgängers setzen.