Kurz zur Regierungsbildung: "Dieser Prozess dauert Monate"

Da waren’s nur noch drei: Nachdem sich die FPÖ selbst aus dem Rennen genommen hat und – vorerst – kein Interesse an weiteren Sondierungsgesprächen hat, wird Sebastian Kurz kommende Woche mit SPÖ, Grünen und Neos vertiefende Sondierungsgespräche führen.

Es sollen Runden mit Sechser-Teams sein, am Donnerstag steht das erste mit der SPÖ auf dem Programm; am Freitag folgen Grünen und Neos. Aufseiten der Volkspartei sitzen neben Kurz noch Berater Stefan Steiner, Klubchef August Wöginger sowie die früheren Minister Gernot Blümel, Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck am Tisch.