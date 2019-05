Kurz gewinnt EU-Wahl, aber SPÖ für Abwahl

Drei zentrale Fragen prägten einen spannenden EU-Wahlsonntag, nur eine Woche nach der Ibiza-Affäre, die zum Ende von Türkis-Blau geführt hat: Wie werden sich das bizarre Video und die Rücktritte an der FPÖ-Spitze auf das Wahlergebnis auswirken? Was heißt das für den heutigen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz? Und wie werden sich die Parteien jetzt für die Nationalratswahl im September positionieren?

Die Antwort lautet: Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Volkspartei gehen als klare Sieger aus der Wahl hervor. Dennoch bringt die SPÖ heute gegen die gesamte Regierung einen Misstrauensantrag ein. Auch die FPÖ dürfte – zumindest Kurz – das Vertrauen versagen. OGM-Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer hält das für riskant. Werde Kurz gestürzt, profitiere er von der Märtyrerrolle. Würde er im Amt bleiben, könne er sich im Kanzleramt als Garant für Stabilität geben und Reformen fortsetzen.

- Kurz doppelt auf Nach dem vorläufigen Endergebnis (inkl. Briefwahl-Hochschätzung) kann die ÖVP um 7,9 Prozentpunkte auf 34,9 Prozent zulegen und zwei Mandate auf sieben Sitze im EU-Parlament dazu gewinnen – im Vergleich zu 2014.

Bei der jüngsten OGM-Umfrage für den KURIER lag die ÖVP bei 31 Prozent. Jetzt sind – nach Ibiza und dem Bruch der Koalition – noch einmal 3,9 Prozentpunkte dazu gekommen. Entsprechend groß war der Jubel. Spitzenkandidat Othmar Karas sagte: „Dieser Sieg gehört auch in hohem Ausmaß Sebastian Kurz.“ Der Kanzler habe den letzten Schub gebracht.

- FPÖ erleichtert Der zweite Wahlsieger ist, wenn man so will, die FPÖ. Zwar kamen die Blauen keineswegs an ihre Umfrage-Werte heran, die bei 25 bis 27 Prozent gelegen waren. Doch nach der Ibiza-Affäre hätten sich die Wähler auch in Scharen abwenden können. Das ist nicht geschehen. Das Minus der FPÖ hält sich mit 2,5 Prozentpunkten in Grenzen, auch den Verlust des einen Mandats wird der neue Parteichef Norbert Hofer verkraften. Er schaltet jetzt in den Wahlkampfmodus und will im September bis zu zehn Prozentpunkte zulegen. EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky will eine große Wähler-Rückholaktion starten. Kurz habe nicht sein Vertrauen, sagte er mit Blick auf die heutige Parlamentssitzung.