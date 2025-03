KURIER-OGM: Verschärfungen bei Korridor- und Frühpension werden gutgeheißen

Dass Seniorinnen und Senioren künftig auch mehr Krankenkassenbeiträge zahlen sollen, um das Gesundheits- und Versicherungssystem in seiner jetzigen Form finanzierbar zu halten, ergibt in der OGM-Umfrage ein weitaus differenziertes Meinungsbild.

81 Prozent der Befragten glauben der Regierung, ihren Plan umzusetzen zu wollen - nur 14 Prozent gehen vom Gegenteil aus. Die Meinung der Wählerschaft ist allerdings eine gänzlich andere. 53 Prozent sprechen sich gegen erhöhte Krankenversicherungsbeiträge von Pensionisten aus - in Relation nur 38 Prozent dafür.

Die Neos können mit 50 Prozent dem Regierungsvorhaben im Vergleich mit allen Parlamentsparteien am meisten abgewinnen - die FPÖ-Wählerschaft mit 38 Prozent am wenigsten. Gleichauf sind in dieser Frage die Wähler der ehemaligen türkis-grünen Koalition mit je 44 Prozent.