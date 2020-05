Was sind Ihre Vorschläge?

Für viele Österreicher erhärtet sich der Eindruck des Stillstandes.Um dem gegenzusteuern, hat der KURIER am Samstag zum ersten Mal Experten eingeladen, ihre drei wichtigsten Reformvorschläge für das Land zu formulieren. Kurz und knapp, auf wenige Zeilen beschränkt, haben Kapazunder aus Kunst, Kultur, Wirtschaft sowie politiknahen Organisationen bisher Stellung genommen.

Jetzt sind Sie am Wort: Schicken Sie uns Ihre Vorschläge per Mail oder in den Kommentaren am Ende dieses Artikels.