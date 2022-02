Kundgebungen gegen russischen Angriff in Österreich

Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine haben sich am Donnerstag in Wien und Salzburg Menschen zu Solidaritätskundgebungen mit der Ukraine versammelt. In Wien waren etwa 200 Demonstrantinnen und Demonstranten vor dem Parlamentsausweichquartier in der Hofburg und am Minoritenplatz in der Innenstadt zusammengekommen. Zahlreiche ukrainische Fahnen waren zu sehen, auch Transparente und Karikaturen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Kundgebung verlief friedlich.

Mahnwache in Salzburg

In Salzburg kündigte die Katholische Aktion der Erzdiözese eine nächtliche Mahnwache am Donnerstag ab 18.00 Uhr vor der Markuskirche in der Stadt Salzburg an, um damit ihre Betroffenheit und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu dokumentieren. Erzbischof Franz Lackner lädt am Samstag um 18.30 Uhr zum gemeinsamem Friedensgebet mit der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Gemeinde Salzburg sowie Vertreterinnen und Vertretern der Ökumene in den Salzburger Dom.