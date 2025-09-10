"Sollen Krot fressen": Rote Polizeigewerkschaft empört über Regierung

Vergangenen Dezember hat die Politik beschlossen, dass die Beamtengehälter heuer 0,3 Prozentpunkte unter und 2026 in eben diesem Ausmaß über der Inflation steigen sollen. Nur die Neos waren dagegen. Auf deren Bestreben und vor allem aufgrund der budgetären Situation wird die Einigung von damals nun nachverhandelt.

Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) haben die Gewerkschaftsvertreter der Staats- und Gemeindebediensteten für ein Gespräch am 16. September ins Kanzleramt eingeladen. Die haben zugesagt – aber bereits angekündigt, man werde keine "Schwäche" zeigen.