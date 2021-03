Kritik an Doskozils Krisenmanagement im Burgenland

Die burgenländischen Oppositionsparteien haben am Donnerstag das Krisenmanagement von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in der Coronakrise kritisiert. Obwohl er sich in den vergangenen Tagen mehrmals für kontrollierte Öffnungen starkgemacht habe, habe er sich am Mittwochabend doch für einen Lockdown in Ost-Österreich über Ostern ausgesprochen. Die Parteien sehen darin einen "Zick-Zack-Kurs". Während ÖVP und Grüne den Lockdown begrüßen, zeigte sich die FPÖ verärgert.