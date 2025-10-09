Regierung sichert Menschen mit Behinderung 65 Millionen Euro zu

Sozialministerin Korinna Schumann hat nun erklärt, dass für den so genannten Ausgleichstaxfonds (ATF) zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen werden, um ihn zu stabilisieren - und zwar 65 Millionen Euro. Grundsätzlich muss das Sozialministerium im Zuge der Budgetsanierung wie alle Ressorts Geld sparen. Auch ist der ATF "über seine finanziellen Möglichkeiten hinaus belastet", wie es im Schumann-Ministerium heißt. Gleichwohl will die Bundesregierung die finanziellen Zuwendungen für Menschen mit Behinderung nicht beschneiden. Schumann sichert zu, dass Menschen mit Behinderung bei Unterstützungsleistungen am Arbeitsplatz keine Nachteile haben werden. Soll heißen: Leistungen wie die "persönliche Assistenz" oder Lohnkostenzuschüsse bleiben bestehen.

Zudem stellt das Sozialministerium klar, dass die Redimensionierung im Personalstand "vor allem über natürliche Personalabgänge und Strukturkosten, aber nicht zulasten der Betroffenen" passieren sollen.