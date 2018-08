Kopftuchverbot und Werte: Bund macht Kindergärten Vorgaben

Die türkis-blaue Bundesregierung und die (schwarzen) Bundesländer haben sich auf ein umfangreiches Kindergartenpaket geeinigt.

Geplante Finanzkürzungen werden zurückgenommen, die Länder legen sogar etwas drauf. In den kommenden vier Jahren werden jeweils 180 Millionen (142 Bund, 38 Länder) ausgegeben, das sind mehr als 700 Millionen gesamt. Das Geld fließt in das verpflichtende Kindergartenjahr, ebenso in Betreuungsplätze für Unter-Dreijährige und in die sprachliche Frühförderung.

Der Bund besteht auf bundesweit geltende pädagogische Vorgaben wie Wertekatalog, Sprachförderung, Heranführen an die Schulreife und ein Kopftuchverbot.

Die Bundesländer müssen die Bundesvorgaben umsetzen und überwachen, ob sich die Kindergärten daran halten. Ausgearbeitet werden die Bundesvorgaben von Bildungsminister Heinz Faßmann, er ist für das pädagogische Programm zuständig. Österreichweit sollen künftig die gleichen Standards gelten.