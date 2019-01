Kopftuchverbot: Türkis-Blau buhlt um "Ja" von Opposition

Wie es im Gesetzestext heißt soll „jede Art von Bekleidung, welche das gesamte Haupthaar oder große Teile dessen verhüllt“ bei Nichtbeachtung bestraft werden. Trägt ein Kind Kopftuch, muss der Schulleiter die „zuständige Bildungsdirektion unverzüglich verständigen“. Diese wiederum muss „die Erziehungsberechtigten innerhalb von 4 Schultagen zu einem verpflichtenden Gespräch laden“. Kommt das Kind weiter mit Kopftuch oder der Erziehungsberechtigte nicht zum Gespräch, drohen Strafen von bis zu 440 Euro.

Neos und Liste Jetzt wollen, dass Kinder sich in der Schule in einem „religionsneutralen Raum“ (Cox) bewegen können. Die Pinken plädieren in ihrem bereits im November präsentierten Paket dafür, „religiös-bedingte Kleidungsstücke in Kindergärten und Schulen für Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr zu bannen.“