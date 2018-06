Konflikt um 12-Stunden-Tag: Heile Bergwelt gegen Straßendemo

Klimawandel in der heimischen Innenpolitik. Nach dem Ende der rot-schwarzen Koalition ist nun auch die Sozialpartnerschaft einem Belastungstest ausgesetzt.

Die Regierung schafft bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit die Mitsprache der Belegschaftsvertreter in den Betrieben ab. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache begrüßt das ausdrücklich als Errungenschaft seiner Partei. Gewerkschafter hingegen werfen der FPÖ vor, innerbetriebliche Demokratie auszuhebeln.

Wie immer man den Konflikt über die Höchstarbeitszeit sieht – Faktum ist: Österreichs Konsensklima wandelt sich in ein Konfliktklima.

Ein Showdown zeichnet sich am kommenden Samstag, den 30. Juni, ab. Die gesamte kommende Woche über werden die Gewerkschafter – und zwar rote und schwarze – zuerst in Betriebsrätekonferenzen und dann mittels Informationsveranstaltungen in den Betrieben ihre Mitglieder mobilisieren. Am Samstag rufen sie dann zur Großdemonstration auf die Mariahilfer Straße nach Wien.

„Der Tag wurde nicht zufällig gewählt“, erfuhr der KURIER aus dem Gewerkschaftsquartier. „Wir wollen, dass aus Österreich auch andere Bilder in die Welt gehen als die von der Planai.“

Gemeint: Kanzler Sebastian Kurz wird am 30. Juni im Rahmen eines Almfests auf der Schladminger Planai feierlich den EU-Ratsvorsitz übernehmen. Diese Inszenierung der heilen Bergwelt will die Gewerkschaft mittels Bildern von empörten Arbeitnehmern in den Straßen Wiens konterkarieren.

Doch auch die Türkisen schlafen nicht. Dem KURIER liegt ein Mail vor, in dem die Bundesregierung die Ministeriumsbeamten mit einer Einladung auf die Planai lockt. „Gratis Seilbahnfahrt, Gipfelpicknick entlang des Panoramawegs, kulinarische und musikalische Highlights“ werden den Beamten in dem Mail angepriesen. Weiters heißt es, die Veranstaltung finde zwar nicht in der Arbeitszeit statt, es werde jedoch ein Bustransfer in die Steiermark angeboten.

Almfest gegen Straßendemo lautet die Propagandaschlacht nächste Woche.