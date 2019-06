Kogler gibt Grünen-Wahlpläne und Personalvorstellungen bekannt

Dass Parteichef Werner Kogler die Grünen in die Nationalratswahl führen wird, ist seit einigen Tagen klar. Wie sich die Liste der Partei sonst zusammensetzen soll, das dürfte - vorbehaltlich der bei den Grünen unumgänglichen Zustimmung der Parteibasis - am Dienstag angekündigt werden. Kogler wird am Vormittag (ab 9:25) eine Pressekonferenz abhalten, in der Personelles und Inhaltliches zur Nationalratswahl besprochen werden soll. Kogler hatte bereits angekündigt, dass er nicht das alleinige Zugpferd der Grünen Kampagne werden soll.