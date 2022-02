Köstinger greift Wiens Bürgermeister wegen Corona-Regeln scharf an

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) greift im Interview mit "Puls 24" den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) scharf an. Weil in der Bundeshauptstadt Corona weiterhin strenger behandelt als der Bund das nun vorsieht, meinte die Ressortchefin: „Ludwig wäre gut beraten, den Expertenmeinungen zu folgen.“

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch weitgehende Corona-Lockerungen verkündete. Ab 19. Februar wird von 2G auf 3G umgestellt, im März fällt aber sogar 3G - nur Wien bleibt bei 2G in der Gastronomie. „Omikron funktioniert anders“, rechtfertigt Köstinger diese Schritte, der GECKO-Bericht habe „grünes Licht gegeben“. Die strengeren Maßnahmen in Wien würden „sehr stark Gastronomie- und Tourismusbetriebe“ betreffen. Die Einschränkungen seien „kein Selbstzweck“, den Menschen mehr Freiheit zu geben sei „das Gebot der Stunde“.