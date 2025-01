ÖVP will Landwirtschaftsministerium, bleibt Norbert Totschnig Minister?

Norbert Totschnig war in Eile. Am Freitag gastierte der amtierende Landwirtschaftsminister der ÖVP in Deutschlands Bundeshauptstadt Berlin, es ist gerade „Grüne Woche“.

Die Grüne Woche gibt es seit 100 Jahren, sie ist eine der größten Messen für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau, ein Mega-Event, kurzum: ein MUSS-Termin.