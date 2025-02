Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium: Wer ist Elisabeth Zehetner?

Im Wirtschaftsministerium steht Minister Wolfgang Hattmannsdorfer mit Elisabeth Zehetner eine selbsterklärte "Öko-Optimistin" zur Seite. Die Chefin des der Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung nahestehenden Thinktanks "Oecolution" meinte in der Vergangenheit etwa, Österreich solle sein Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, überdenken. "Wir müssen nicht schneller sein als die EU", so die frühere Wirtschaftskämmerin.

Erst vergangenes Jahr präsentierte die 47-Jährige ein Buch mit dem Titel: "Im Namen des Klimas - Warum die Zukunft mehr Vernunft braucht". Wirtschaftswachstum sei die "Grundlage unseres Gesellschaftssystems, breiten Wohlstands, unserer sozialen Sicherheit und auch Basis für Investitionen in klimaschutzrelevante Technologien" und solle nicht auf Kosten des Klimaschutzes gebremst werden, so die These.