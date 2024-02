Zweite Welle startet: Wer jetzt den Klimabonus erhält

Prinzipiell sollte der Großteil der Menschen in Österreich den Klimabonus für 2023 erhalten haben. Laut Klimaschutzministerium (BMK) haben 7,4 Millionen Menschen die Kompensation für die CO2-Bepreisung im zweiten Halbjahr 2023 per Überweisung und über eine Million als Gutschein bekommen.

633.000 Personen haben den Klimabonus noch nicht erhalten, sind aber anspruchsberechtigt. "Darunter fallen unter anderem Neugeborene, Zugezogene oder auch Menschen, die umgezogen oder ohne festen Wohnsitz sind", heißt es in einer Ausendung des BMK. Antrag muss dafür keiner gestellt werden. Bei 457.00 Menschen wird der Bonus direkt aufs Konto überwiesen. Etwa 176.000 Menschen erhalten den Klimabonus ab 4. März per Post als Gutschein, der in tausenden Geschäften in ganz Österreich eingelöst oder in Bargeld eingetauscht werden kann.