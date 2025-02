Klimabonus wird ausbezahlt: Wer heute Geld bekommt

Der Klimabonus für das Jahr 2024 wird, wie schon in den Jahren zuvor, in zwei Wellen ausbezahlt. Nach der erfolgreichen Auszahlung der ersten Welle im September des Vorjahres startet heute, Donnerstag, die Auszahlung der zweiten Welle.

Gutscheine werden erst im März verschickt

Wer regelmäßig vom Staat Geld überwiesen bekommt, wie etwa Pensionisten, Pflege- oder Kindergeld-Bezieher, bekommt den Betrag einfach aufs Konto überwiesen. Das betrifft auch jene, die nach dem 1. Jänner 2021 eine aktuelle Kontoverbindung bei FinanzOnline hinterlegt haben. Die Überweisungen starten heute, 6. Februar, und sollten binnen eines Tages abgeschlossen sein.

Liegen keine aktuellen Kontodaten vor, bekommt man den Klimabonus in Form von Gutscheinen via RSa-Brief (RSb-Brief für Minderjährige) nach Hause geschickt. Diese Personen müssen sich noch ein wenig gedulden. Der Versand der Briefe startet am 12. März und wird etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Diese Gutscheine können dann in zahlreichen Geschäften, wie etwa im Supermarkt oder in Filialen der bank99 in Bargeld umgetauscht werden. Gutscheine, die bis zu ihrem Ablaufdatum nicht eingelöst werden, werden rückverbucht und für die darauffolgenden Klimabonus-Auszahlungen herangezogen, sofern der Klimabonus weiter bestehen bleibt.