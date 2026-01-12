Anwalt Ainedter: "Momentan sind U-Ausschüsse rechtsstaatlich problematisch"

Der Rausschmiss ist schon ein Weilchen her, aber Klaus Ainedter erinnert sich noch gut daran. Es geschah im Juni 2022: Gerald Fleischmann, Vertrauter und Pressesprecher von Sebastian Kurz, war in den "ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss" geladen, und Ainedter kam mit – als Vertrauensperson. Im Unterschied zu Gerichtsverfahren, wo Anwälte Mandanten jederzeit beraten, dürfen Vertrauenspersonen im U-Ausschuss nicht aktiv ins Geschehen eingreifen. Nur, wenn der Zeuge sie um Hilfe bittet, darf die Vertrauensperson sprechen – im U-Ausschuss sollen Zeugen maximal unbeeinflusst antworten, so will es die Verfahrensordnung. Anwalt Ainedter legte seine Rolle dennoch anders, man könnte auch sagen: aktiver, an. Protokollierte 102 Mal haben Fleischmann und er die Köpfe zusammengesteckt. Und weil die Initiative zu oft von Ainedter ausgegangen ist, wurde es den Abgeordneten irgendwann zu viel – und sie verwiesen ihn des Saales.

"Ich war die erste Vertrauensperson, der das passiert ist", sagt Ainedter zum KURIER. Er ist nicht stolz auf die Premiere. Problem hat er damit aber auch keines. Im Gegenteil: Er sah und sieht es als seine Aufgabe, Mandanten auf mögliche Fallstricke hinzuweisen. Vor Gericht wie im Parlament. Ab kommendem Donnerstag kommt es wieder genau zu dieser Situation, sprich: zum Auftritt von Politikern, Beamten und Zivilpersonen, die in einem Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht aussagen. Anlass ist der Tod von Christian Pilnacek im Oktober 2023. Das Parlament überprüft, ob Justiz und Polizei von der Politik beeinflusst worden sind, als es darum ging, die Abläufe der Todesnacht zu klären.

Menschenrechte Abgesehen davon, dass der Auftritt im wichtigsten Kontrollgremium des Hohen Hauses selbst für Berufspolitiker keine Lappalie darstellt, ortet Ainedter ein grundsätzliches Problem. „In der gegenwärtigen Ausprägung sind Untersuchungsausschüsse rechtsstaatlich problematisch“, sagt er. Mehr noch: "Sie sind mit der Menschenrechtskonvention unvereinbar." Das ist ein einigermaßen harter Vorwurf. Doch Ainedter ist nicht der Einzige, der das so sieht. Denn tatsächlich gibt es seit jeher ein Miss- bzw. Spannungsverhältnis zwischen dem, was in U-Ausschüssen und was vor den Strafverfolgungsbehörden gilt. Am deutlichsten zeigt sich dieses Dilemma dann, wenn die Parlamentarier Personen in den Ausschuss laden, gegen die gerade die Justiz ermittelt.