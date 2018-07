Klagsverband weist Kritik von Bogner-Strauß zurück

Frauenorganisationen gehen immer mehr auf Konfrontationskurs mit Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) und wehren sich gegen die geplanten Budgetkürzungen. Der Klagsverband wies am Montag die Darstellung der Ministerin zurück, dass seine Leistungen nur aus drei Verfahren pro Jahr bestehen würden. In einem Offenen Brief nannte Generalsekretär Volker Frey diese Aussage "absolut unverständlich".

Der Klagsverband unterstütze Diskriminierungsopfer rechtlich und habe in den vergangenen Jahren immer an die 150.000 Euro vom Sozialministerium und dem Frauenressort bekommen - unabhängig von der Zahl der Prozessbegleitungen. Bogner-Strauß am Samstag hatte im Ö1-Mittagsjournal erklärt: "Im letzten Jahr waren es sage und schreibe drei Prozessbegleitungen und in etwa alle vier Tage eine Rechtsauskunft."