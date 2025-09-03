Kardinal Pizzaballa sagt Wien-Besuch wegen Lage in Nahost ab

Spätestens seit dem letzten Konklave ist er auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt: Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Lateinischer Patriarch von Jerusalem. Der 60-jährige Franziskaner galt als möglicher Nachfolger von Papst Franziskus.

Nun hätte er, der in seiner Funktion auch Großprior des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist, am übernächsten Wochenende (13./14. September) nach Wien kommen sollen, um an der Maria-Namen-Feier im Wiener Stephansdom teilzunehmen. Aufgrund der prekären Lage in seiner Heimat wurde der Besuch jedoch kurzfristig abgesagt. Bereits letzten Mittwoch hatte Pizzaballa seine geplante Teilnahme an einer Veranstaltung in Pavia (Lombardei/Italien) – bei der es um die Situation im Gazastreifen ging – abgesagt. Per Videoschaltung sprach sich Pizzaballa damals vehement gegen Pläne zur Absiedelung der Bevölkerung aus dem Gazastreifen aus, diese seien „unmoralisch“. Der Kardinal hat wiederholt die katastrophale humanitäre Lage der Menschen in Gaza angeprangert, aber auch die Gräueltaten der Hamas scharf kritisiert und ein Ende des Krieges gefordert. Allerdings vermisste Israel in Pizzaballas ersten Erklärungen zum 7. Oktober 2023 eine eindeutige Verurteilung der Hamas. Später hielt der Kirchenmann fest: „Um es klar zu sagen: Die Hamas hat barbarische Akte in Israel angerichtet.“

Pizzaballa ist der höchste Vertreter der römischen (lateinischen) Kirche im Heiligen Land. In seinen Verantwortungsbereich fallen Israel, die palästinensischen Autonomiegebiete, Jordanien und Zypern.