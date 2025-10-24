Plakolm zu Kopftuchverbot: "Brauche keine Zustimmung religiöser Organisationen"

Das Kopftuchverbot für Mädchen bis zur achten Schulstufe sorgt weiter für Diskussionen. Die überwiegende Mehrheit der Stellungnahmen hält die geplante Regelung für nicht verfassungskonform. Schon gestern warb die ÖVP daher für ein Gesetz im Verfassungsrang - ähnlich auch Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) im Ö1-Mittagsjournal: "Ich denke, das wäre auch ein starkes Zeichen, wenn wir hier einen Schulterschluss für eine Verfassungsbestimmung auf den Weg bringen." Grundsätzlich hätten sowohl FPÖ als auch Grüne das Gesetz begrüßt, meinte Plakolm am Tag nach dem Ende der Begutachtungsfrist für den Gesetzesentwurf. Ganz so einfach dürfte eine dafür nötige Zustimmung von Grünen und FPÖ aber nicht zu erlangen sein. Die stellvertretende Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hatte zuletzt zwar betont, dass man gegen den Zwang zum Kopftuchtragen sei. Aber: Einem verfassungswidrigen Gesetz werde man nicht zustimmen. Die FPÖ gab sich auf APA-Anfrage vorerst bedeckt.

Änderungen für Ministerin noch möglich Inhaltlich sind aus Plakolms Sicht durchaus noch Änderungen möglich. Sie sei offen für Präzisierungen bei Definitionen und Begrifflichkeiten, dasselbe gelte für eine wissenschaftliche Erhebung zur Zahl der Betroffenen. An den kritischen Stellungnahmen der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) oder von Vertretern von katholischer oder evangelischer Kirche stört sich Plakolm hingegen nicht. "Die Gesetzgebung erfolgt im staatlichen Interesse des Kindeswohls und da brauch ich nicht die Zustimmung einer oder mehrerer religiösen Organisationen." Das Grundrecht, dass Mädchen gleichberechtigt aufwachsen können, stehe für sie vor den Grundrechten auf Religionsfreiheit und religiöse Erziehung durch die Eltern. Bei den Sanktionen will die Regierung den Lehrerinnen und Lehrern praxistaugliche Mechanismen in die Hand geben.