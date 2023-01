Kern steigt bei Restrukturierungsunternehmen Zachert Private Equity ein

"Wir leben in einer Zeit großer wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen und gleichzeitig enormer Möglichkeiten", wird Kern in der Aussendung zitiert. In Europa bahne sich "ein tiefgreifender Strukturwandel an, der auch Unternehmen mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte oftmals überfordert". Zachert Private Equity habe die Voraussetzungen, "um Unternehmen in diesem Umfeld effizient zu entwickeln und zu unterstützen. Ich werde mich als Co-Investor und Beirat aktiv einbringen“.

Ebenfalls im Beirat sind seit dem Jahreswechsel Ex-Bankenvorstand Martin von Hirschhausen und Jurist Michael Schellenberger.