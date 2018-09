Kern-Krise: Graz und Eisenstadt sind mit Rendi-Wagner versöhnt

Reden, reden, reden: Wenn die designierte Parteichefin der SPÖ Pamela Rendi-Wagner in diesen Tagen eines tut, dann vor allem das.

Nach Christian Kerns verstolperter Demission und den Spannungen nach Rendi-Wagners ersten Personalentscheidungen, ist die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie nun vor allem damit beschäftigt, in Telefonaten und persönlichen Gesprächen Ruhe in die Bewegung zu bringen.

Einer, der zuletzt besonders deutlich seinen Unmut Gehör verschaffte, war der Chef der wichtigsten Landesorganisation, Wiens SPÖ-Chef Michael Ludwig.

Beim KURIER-Tag erklärte der Wiener Bürgermeister, dass er es für gut und richtig gehalten hätte, wenn man sich für die Personalentscheidungen insgesamt ein paar Tage mehr Zeit genommen hätte. „Ich bin aber bereit, loyal zur Führung zu stehen“, sagt Ludwig. Nachsatz: „Wenn es den Menschen in unserer Stadt hilft.“

In der Wiener Stadt-SPÖ wird erzählt, Ludwig könne die Irritationen nun insofern für sich nutzen, als er die Landespartei mit seiner Kritik am Bund eint. Denn indem Ludwig den von Rendi-Wagner zum Klubobmann-Stellvertreter degradierten Andreas Schieder unterstützt, schickt er ein versöhnliches Signal an seinen früheren Konkurrenten Schieder – und gleichzeitig an alle Funktionäre hinter Schieder.