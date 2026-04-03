Auswertung zeigt: Die FPÖ spricht am häufigsten von "woke". Wieso eigentlich?

In den USA ist "Wokeness" längst fixer Bestandteil des dort unverhohlen so genannten "Kulturkampfes".

Wobei jede Seite dabei ihre stets eigene Definition von "woke" ins Feld führt. Was für die einen bedachter Umgang mit diskriminierenden Äußerungen ist, steht für die anderen mitunter sinnbildlich dafür, "nichts mehr sagen zu dürfen".

"Woke" sein geht aber auch hierzulande. Seit 2021 ist das Wort im Duden-Lexikon - und ist Teil der politischen Debatte im Parlament. Thematisiert wird "woke" dabei aber vor allem von einer Partei.

Wie eine Auswertung des Parlamentsdienstes im Auftrag des SPÖ-Abgeordneten Mario Lindner zeigt, ist die FPÖ für 85 Prozent aller Nennungen im Hohen Haus verantwortlich.

50 Mal kam zudem "trans/transgender" 2025 in Anträgen der FPÖ vor - über vier Mal so oft wie in allen Anträgen der vier restlichen Parteien. Ganze 95 Prozent der Nennungen von "woke" in Aussendungen seit 2023 stammen von der FPÖ.

"Die einzige Partei, die wirklich ständig vom Gendern, Trans und Woke-sein spricht, ist die FPÖ selbst. 5-6 Mal pro Woche, fast doppelt so oft wie alle anderen Parteien zusammen. Das grenzt an Besessenheit", kommentierte Lindner das Ergebnis gegenüber der APA.

Für andere Parteien ein Minderheitenthema

Laut der Auswertung machen allen voran die Freiheitlichen "trans" zum Thema im Nationalrat. 117 Mal kam das Schlagwort in den letzten drei Jahren in Reden, Anfragen und Anträgen der Freiheitlichen vor, keine andere Partei schafft auch nur zehn Nennungen.