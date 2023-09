Keine Corona-Milde mehr: Zehn-Jahres-Höchststand bei Sitzenbleibern

Diese Regelungen sorgten dafür, dass vor allem im Schuljahr 2020/21 deutlich weniger Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholen mussten. Im Jahr darauf stieg die Zahl der Sitzenbleiber auf 19.100 und zuletzt auf 25.100. Naheliegendste Erklärung für das zweimalige starke Ansteigen nach dem zuvor erfolgten Einbruch: Jene Kinder und Jugendlichen, die aufgrund der liberaleren Regelungen aufsteigen durften, scheiterten dann in den Jahren darauf, holten das Sitzenbleiben also quasi nach.



2022/23 mussten immerhin 2,4 Prozent aller Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholen. Am niedrigsten war die Quote an den Volksschulen (0,6 Prozent), am höchsten an diversen berufsbildenden mittleren Schulen mit Werten von über neun Prozent. Trotz der vergleichsweise niedrigen Quote gab es an Volksschulen aber immerhin mehr als 1.900 Sitzenbleiber.

Im Bundesländervergleich wiederholten 2022/23 (über alle Schularten gerechnet) anteilsmäßig in Wien (3,5 Prozent) die meisten Schüler. Am wenigsten waren es in Kärnten und in Tirol (je 1,8 Prozent) und der Steiermark (1,9 Prozent).



NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre forderte Polaschek in einer Stellungnahme dazu auf, mehr Ressourcen für frühe Lernhilfe bereitzustellen. „Das Sitzenbleiben ist für viele Kinder ein frühes Versagenserlebnis, das in den meisten Fällen mehr demotiviert als hilft.“ Ziel im Schulsystem müsse es sein, Kinder und Jugendliche schon während des Schuljahrs bei Lernschwierigkeiten zu unterstützen und nicht erst im Nachhinein durch eine aufwändige Klassenwiederholung.