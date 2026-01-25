Im Fall des Falles: Was braucht ein krisenfester Haushalt?

Jedes Krisenszenario lässt sich besser bewältigen, wenn die Haushalte entsprechend vorbereitet sind, heißt es seitens des Zivilschutzverbandes Österreich. Bei einem Blackout, radioaktivem Fallout oder gar einem Lawinenabgang bleibe das Basisrezept zur Krisenvorsorge immer gleich: Überlegen Sie, welche Szenarien Sie betreffen können und legen Sie entsprechende Vorräte an.

Besprechen Sie Ihre Pläne mit Ihrem Haushalt und Ihrem Umfeld und überprüfen Sie regelmäßig Ihren Haushalt.

Der Zivilschutzverband empfiehlt bei Planungen von mindestens zehn bis vierzehn Tagen auszugehen.

Aber was sollte stets daheim verfügbar sein? Der Zivilschutzverband listet auf:

Wasservorrat

Haltbare Lebensmittel

Batterie- oder Kurbelradio

Lichtquellen (z.B. LEDs) und Batterien

Medikamente (insbesondere Dauermedikation)

Stromunabhängige Kochmöglichkeit

Bargeld (kleine Scheine & Münzen)

In Notfallszenarien ist es ein Grundbedürfnis, zu wissen, ob die Liebsten unversehrt sind oder in Sicherheit gebracht werden müssen. Da etwa bei einem Blackout auch Internet und Handys lahmgelegt sind, werden Familien-Notfallpläne empfohlen, also: Alle im Haushalt sollten wissen, wie man zueinanderfindet, etwa über vereinbarte Notfallsammelpunkte.