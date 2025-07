Trotz Haftstrafe: Ex-Minister Grasser am Wörthersee gesichtet

Ein Mittagessen am idyllischen Wörthersee sorgt für Aufsehen: Wie die Kronen Zeitung berichtet wurde Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser mit seiner Frau Fiona am Samstag in der Seebar Linde gesichtet – obwohl er eigentlich seit dem 2. Juni eine vierjährige Haftstrafe in der Justizanstalt Innsbruck verbüßt.

Was auf den ersten Blick wie ein Skandal wirkt, ist auf den zweiten Blick rechtlich gedeckt.