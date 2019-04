Karfreitag: Evangelische Kirche feilt an VfGH-Beschwerde

Die evangelische Kirche in Österreich will sich wegen der Streichung des Karfreitag als Feiertag an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) wenden. Bischof Michael Bünker kündigte im Gespräch mit der APA eine "sehr fundierte und gründlich vorbereitete Beschwerde" an. Synodenpräsident Peter Krömer sagte in den Salzburger Nachrichten, dass diese Mitte Mai eingereicht werden soll.