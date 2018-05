Kanzler Kurz besuchte am 1. Mai Pflegeheim in Wien

Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hat den 1. Mai zum Anlass genommen, eine Pflegeeinrichtung in Wien-Ottakring zu besuchen. Der ÖVP-Chef tauschte sich mit dem Leiter des Hauses aus und machte bei einem Rundgang Smalltalk mit Bewohnern und Betreuern.

Das "Haus der Barmherzigkeit" zählt zu Österreichs größten privaten Pflegeeinrichtungen mit rund 400 Beschäftigten. Gruppen-Fotos mit dem lächelnden Kanzler wurden in allen Stationen geschossen. Einzelne Pflegerinnen drehten mit ihren Handys Erinnerungsvideos. Noch besser kam Kurz bei den Bewohnern an. Nicht nur eine ältere Dame rühmte, was der Kanzler doch für ein fescher Mann sei. Der beantwortete Komplimente dieser Art mit kleinen Scherzchen. Vor allem mit Bewohnern aus seinem Heimatbezirk Meidling fiel der Austausch leicht.