Kaineder einziger Kandidat für Grünen Landessprecher in OÖ

Stefan Kaineder ist wie erwartet der einzige Kandidat für die Funktion des Grünen Landessprechers in Oberösterreich. Das teilte die Landespartei am Freitagmittag mit, nachdem die Bewerbungsfrist abgelaufen war. Der Nachfolger der scheidenden Grünen-Chefin Maria Buchmayr wird offiziell am 6. April im Volkshaus Pichling in der Linzer Solarcity gewählt.

Kaineder hatte seine Kandidatur vor wenigen Tagen via Facebook verkündet. Dem Schritt waren interne Gespräche vorangegangen, denn man wollte in der Landespartei eine Kampfkandidatur verhindern. Der 34-jährige Theologe ist seit Kurzem stellvertretender Bundessprecher. Im oberösterreichischen Landtag fungiert er seit 2015 als Sozialsprecher.

Für Kaineder ist es nicht der erste Versuch, an die Spitze der Grünen Landespartei zu kommen. Bereits 2013 hatte der damals weitgehend unbekannte 28-jährige Student die Favoritin, die heutige Landessprecherin Buchmayr, herausgefordert und mit knapp 45 Prozent einen Achtungserfolg eingefahren. Zu dieser Zeit war er Bezirkssprecher in Steyr-Land, in den Landtag zog er erst 2015 ein. Dort ist der heute 34-Jährige im Moment der jüngste Abgeordnete.