Scheuch setzt Ragger als FPK-Chef durch

Die Kärntner freiheitlichen Delegierten haben Christian Ragger die schwache Figur, die er während der innerparteilichen Turbulenzen in der Folge des Wahldesasters vom 3. März abgab, offenbar verziehen und ihn am Sonntag deutlich zum Parteichef gewählt.

Der 40-Jährige Rechtsanwalt aus Wolfsberg gilt als sehr ehrgeizig. Schon 1999 zog er für die FPÖ in den Kärntner Landtag ein. 2008 wurde er stellvertretender Klubobmann des BZÖ, nach der Wahl 2009 Soziallandesrat.

Raggers Ära als Soziallandesrat in Kärnten war durchaus von Einsparungen geprägt. Für großen Wirbel sorgten etwa Kürzungen beim Heizkostenzuschuss und die Wiedereinführung des Pflegeregresses, der nach Ansicht einiger Funktionäre den Ausschlag für die katastrophale Niederlage bei der Landtagswahl gegeben hatte. Ragger bekam den einen Regierungssitz, welcher der FPK noch geblieben ist. In seiner Zuständigkeit liegen nun "Rechtliche Angelegenheiten".

Ragger wurde am 20. Februar 1973 in Wolfsberg geboren. Er besuchte zuerst das katholische Privatgymnasium in St. Paul/Lav., die Matura machte er 1991 am BORG in Wolfsberg. Anschließend ging er nach Graz, um Jus zu studieren, 1994/95 machte er ein Auslandsjahr an der Universität Teramo in der italienischen Region Abruzzen. Im März 1997 spondierte er zum Magister.

Seine politische Laufbahn begann er im Ring freiheitlicher Jugend. 1993 holte ihn der damalige FPÖ-Bezirksobmann Kurt Ruthofer in die FPÖ, dessen Stellvertreter er wurde. Nach der Landtagswahl 1999 zog Ragger in den Kärntner Landtag ein und wurde FPÖ-Bezirksobmann in Wolfsberg. Er ist verbindlich im Ton, in der Sache steht er aber an Härte den Scheuch-Brüdern um nichts nach.

Wie für fast alle seiner Fraktionskollegen war nach der Gründung des BZÖ im April 2005 der Wechsel zu den Orangen eine Selbstverständlichkeit. Ebenso selbstverständlich machte er die Kooperation mit der Bundes-FPÖ - und damit den Schwenk zur FPK im Dezember 2009 - mit. Ragger ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter. Er lebt mit seiner Familie in Wolfsberg.