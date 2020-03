Julian Assange: Initiative für politisches Asyl

«Wir wollen, dass die österreichische Regierung den Druck auf die britischen und US-Behörden erhöht und dass sie, Assange politisches Asyl in Österreich gewährt. Die Ungerechtigkeiten sind nicht mehr zu akzeptieren. Das so etwas in Europa in aller Öffentlichkeit abgezogen wird, ist einfach unfassbar», sagt Wandel-Geschäftsführerin Daniela Platsch.

Unterschrieben werden kann ab sofort auf der Parlamentswebseite: https://bit.ly/2WL5vHO

Mehr Informationen: https://assange.derwandel.at