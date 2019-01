Josef Pröll sieht Mitterlehner-Buch kritisch

"Antwort am Wahltag"

Josef Pröll hingegen war stets ein Förderer von Sebastian Kurz und verteidigt ihn bis heute: „Eines möchte ich schon sagen: Vielleicht mit Ausnahme von Wolfgang Schüssel habe ich noch nie so einen Zulauf zur ÖVP erlebt wie bei Sebastian Kurz. Und die Antwort wurde am Wahltag gegeben. Punkt.“ Den Rest müssten sich die handelnden Personen „miteinander und mit sich selbst ausmachen“.

Pröll sagt, in der ÖVP sei eine neue Generation von Politikern am Werk, und er appelliert an frühere ÖVP-Politiker, sich nicht „aus der Polit-Pension heraus als Rufer der Vergangenheit“ zu betätigen. Auch der Vorwurf, die ÖVP sei nicht mehr christlich-sozial, sei in der konkreten Politik nicht belegt.