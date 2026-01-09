Hattmannsdorfer will Österreichs Industriepolitik "neu definieren"
Kommende Woche will die Bundesregierung ihre Industriestrategie bis 2035 präsentieren. Eigentlich war die Präsentation für das Jahresende 2025 geplant, doch da dauerten die Verhandlungen noch an. Der größere Rahmen des Programms für die heimische Industrie, das rund 90 Seiten fassen wird, ist bereits bekannt. Die Regierung hat unter anderem neun Schlüsseltechnologien definiert, die sie langfristig stärken will – darunter Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie oder die Halbleiterindustrie.
Bei einem Betriebsbesuch im Chemiepark in Linz äußerte sich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Freitag zur Strategie. "Wir wollen nicht, dass Industriebetriebe abwandern", so der Minister. "Deswegen soll 2026 das Jahr der Wirtschaft und der Industrie, der Wirtschaft, der Leistung und der Wettbewerbsfähigkeit werden – aber auch das Jahr der Zuversicht. Wir brauchen das Comeback von Zuversicht und Optimismus, wenn wir Österreich wieder auf die Überholspur bringen wollen."
Stimmen die aktuellen Konjunkturdaten zuversichtlich? Die Rezession endete im Vorjahr, die Inflation ist zu Jahresbeginn leicht gesunken. Das WIFO geht heuer von einem sanften Wirtschaftswachstum von bis zu 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Von einem "zarten Pflänzchen des Aufschwungs" spricht der ÖVP-Minister.
Vorerst keine weiteren Details
Zurück zur Industriestrategie: Hattmannsdorfer sei überrascht gewesen, dass Österreich eine solche – im Gegensatz zu Deutschland, Schweden oder Großbritannien – nicht habe. Es gehe darum, langfristig, über die Legislaturperiode hinaus, ein "nachhaltiges Wachstum" in der Industrie sicherzustellen. Österreich habe "gottseidank" Industrien mit "super Wachstumspotenzial".
Bezüglich weiterer Details bleibt der Minister vage. Es gehe um die Entwicklung strategischer Technologien, um bessere Anreize für Investitionen und Ansiedelungen. Hattmannsdorfer verweist erneut auf die "neun Schlüsseltechnologien". Österreich solle hier weltweit "um Betriebe keilen" können: "Wir werden Industriepolitik neu definieren in Österreich."
