Wo man sich jetzt in Wien zur ID Austria beraten lassen kann

In Wien ist am Montag eine neue "Digital Austria Servicestelle" in Wien zur einfacheren Einrichtung der ID Austria eröffnet worden. Terminbuchungen sind ab sofort möglich, erste Beratungen ab dem 10. Februar, hieß es aus dem Büro des zuständigen Staatssekretärs Alexander Pröll (ÖVP).

Die Servicestelle fungiert als Teil einer von Pröll initiierten Serviceoffensive zur ID Austria, nun werde eine fixe und niederschwellige Anlaufstelle geschaffen. Neben Unterstützung bei der ID Austria-Registrierung und -Fertigstellung erhalten Bürgerinnen und Bürger dort Hilfe u.a. mittels praktischer Demonstration der Nutzung am eigenen Smartphone. Details zum Ablauf und den Terminbuchungen sind unter digitalaustria.gv.at/servicestelle abrufbar.