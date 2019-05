Ibiza-Video: Pilz will mögliche Verbindungen zum BVT untersuchen

Mögliche Verbindungen zwischen dem Video und der BVT-Affäre vermutet auch Ex-Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ). Als ein Indiz führt er an, "dass der Anwalt des Auftraggebers des Videos auch der Anwalt der Herrn Kloibmüller und Zöhrer ist, gegen die im BVT-Skandal ermittelt wurde".

Pilz kündigte am Sonntag in einer Aussendung an, er woll Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am kommenden Mittwoch im BVT-U-Ausschuss fragen, "was er über den Missbrauch des BVT für die ÖVP weiß". Pilz stellt u.a. auch öffentlichen die Fragen: "Hat die Firma Konsic GesmbH tatsächlich für BMI und BKA gearbeitet? Hat sie auch für das BVT gearbeitet? Wann und was wussten Mitarbeiter des BVT über Ibiza-Gate?"