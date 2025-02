Ibiza-Detektiv Hessenthaler verlor Prozess gegen ORF-Stiftungsrat Westenthaler

"Man hat es vorgezogen einen kriminellen Drogendealer einzuladen." So wetterte der blaue ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler im April bei krone.tv gegen die Einladungspolitik bei der Sendung "Im Zentrum". "Das wird auch noch ein Nachspiel haben, dafür werde ich sorgen im nächsten Stiftungsrat", so Westenthaler, der die Sendung als "inakzeptabel" bezeichnete. Diese Sätze veranlassten den Ibiza-Detektiv Julian Hessenthaler zu einer Privatklage.

Die Strafe Hessenthalers war bereits verbüßt

Westenthaler spielte auf die Verurteilung Hessenthalers wegen Drogenhandels an, die Strafe ist allerdings verbüßt. Vollzogene Tat darf man nicht mehr vorwerfen. "Das geht etwas zu weit, man wird sehen, was dabei herauskommt", so Hessenthaler. Die Anspielungen Westenthalers seien auch deshalb verwunderlich, weil der 56-Jährige selbst zwei getilgte strafrechtliche Verurteilungen hat, die ihm nicht mehr vorzuwerfen sind. Vor Gericht argumentierte er damit, er habe in seiner Rolle als Stiftungsrat den ORF kritisiert. Richter Christian Noe folgt dieser Argumentation und sprach Westenthaler frei. Hessenthalers Anwalt prüfte Rechtsmittel.