Hypo-U-Ausschuss: Informierte Kulterer falsch?

Der ehemalige Hypo-Langzeit-Aufsichtsrat (1992-2009) und GraWe-Chef Othmar Ederer hat sich in der Causa um Swap-Millionverluste vom damaligen Hypo-Chef Wolfgang Kulterer falsch informiert gefühlt. Kulterer habe den damaligen Aufsichtsratschef Karlheinz Moser und ihn am 19. Mai 2005 "unvollständig informiert".

Der Swapverlust in Höhe von 328 Mio. Euro entstand bereits im Herbst 2004, wurde aber von Kulterer zunächst geheim gehalten. Im Mai 2005 informierte er nur das Hypo-Aufsichtsratspräsidium (Moser, Ederer), nicht aber den gesamten Hypo-Aufsichtsrat. Kulterer habe mitgeteilt, dass positiven Swap-Marktwerten, negative Swaps im Wert von 328 Mio. Euro gegenüberstehen, erinnerte sich Ederer an das Gespräch am 19. Mai 2006. Gegenüber Kulterer habe er damals sein Unverständnis über die späte Bekanntgabe des Verlusts geäußert, sagte Ederer am Donnerstag vor dem U-Ausschuss. Die GraWe hielt zu diesem Zeitpunkt rund 45 Prozent an der Hypo Alpe Adria Bank.

Die Frage nach der Bilanzierung der Swapverluste war kein Thema zwischen Kulterer, Ederer und Moser. "Im Nachhinein hätte ich sie stellen sollen. Ich habe es nicht gemacht", zeigte sich Ederer selbstkritisch. Über die "nicht geeignete" Verbuchung des Verlusts als Ratenzahlung habe er erst durch den Wirtschaftsprüfer Confida am 20. März 2006 erfahren.