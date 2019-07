Hofer zu ÖVP-Absage an Kickl: "Nach der Wahl oft alles anders"

Betont gelassen zeigte sich FPÖ-Chef Norbert Hofer am Donnerstag zur Ansage von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, Herbert Kickl erstens nicht mehr in der nächsten Regierung und zweitens das Innenressort unter ÖVP-Führung sehen zu wollen. "Nach der Wahl ist oft alles anders", sagte er am Donnerstag in der "ZiB". Und er bekräftigte, die türkis-blaue Koalition fortsetzen zu wollen, sei diese doch "sehr beliebt" gewesen.