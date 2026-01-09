Plakolm wird zu "Bauer": ÖVP-Ministerin hat geheiratet

Liebesglück im Kanzleramt: Integrations- und Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) und ihr Lebensgefährte Christoph Bauer haben über die Weihnachtsfeiertage standesamtlich geheiratet. Die Trauung fand in Venedig statt. Das Ministerium übermittelte dem KURIER ein Foto, auf dem das Ehepaar am Balkon des Standesamtes abgelichtet ist.

Und: Plakolm hat mit der Hochzeit den Nachnamen ihres Mannes angenommen und wird ab Montag als Claudia Bauer durchs Leben gehen. Eine kirchliche Hochzeit wird laut Ministerium zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Wer ist der Ehegatte? Christoph Bauer ist ÖVP-Bürgermeister im oberösterreichischen Neustift im Mühlkreis, gelernter KfZ-Techniker, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rannariedl – und auf einem Bauernhof aufgewachsen.