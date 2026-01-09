Inland

Plakolm wird zu "Bauer": ÖVP-Ministerin hat geheiratet

Claudia Bauer
Integrationsministerin Claudia Plakolm hat ihren Lebensgefährten Christoph Bauer geheiratet – und heißt nun Claudia Bauer.
Von Michael Hammerl
09.01.26, 17:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Liebesglück im Kanzleramt: Integrations- und Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) und ihr Lebensgefährte Christoph Bauer haben über die Weihnachtsfeiertage standesamtlich geheiratet. Die Trauung fand in Venedig statt. Das Ministerium übermittelte dem KURIER ein Foto, auf dem das Ehepaar am Balkon des Standesamtes abgelichtet ist.

Claudia Bauer

Claudia und Christoph Bauer

Und: Plakolm hat mit der Hochzeit den Nachnamen ihres Mannes angenommen und wird ab Montag als Claudia Bauer durchs Leben gehen. Eine kirchliche Hochzeit wird laut Ministerium zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Wer ist der Ehegatte? Christoph Bauer ist ÖVP-Bürgermeister im oberösterreichischen Neustift im Mühlkreis, gelernter KfZ-Techniker, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rannariedl – und auf einem Bauernhof aufgewachsen.

Mehr zum Thema

ÖVP
kurier.at, hamm  | 

Kommentare