Herbert Kickls Vater ist gestorben

In den letzten Wochen war es auffällig ruhig geworden um Herbert Kickl. So fehlte der Bundesparteichef beim Parteitag der steirischen FPÖ. Auch bei den intensiven Plenartagen vor der Sommerpause im Nationalrat war Kickl nicht anwesend. Seine Partei teilte Ende Juni mit, dass Kickl in den nächsten Tagen keine öffentlichen Termine wahrnehmen werde. Genannt wurden "familiäre Gründe", ohne nähere Details zu nennen.

Nun wurde bekannt: Kickls Vater ist nach schwerer Krankheit am Dienstag verstorben, gab der FPÖ-Chef in einer persönlichen Nachricht via Facebook bekannt.