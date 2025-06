FPÖ-Chef Herbert Kickl muss alle Termine absagen

Wenn die steirische FPÖ am heutigen Freitagabend in der Halle A der Messe Graz ihren Parteitag abhält, wird eine prominente Person fehlen: Bundesparteichef Herbert Kickl. Wie die FPÖ am Donnerstag mitteilte wird er in den nächsten Tagen keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Genannt werden "familiäre Gründe", ohne nähere Details zu nennen.