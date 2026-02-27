Neues Kreuz: Kickl gibt sich als gläubiger Christ

Eigentlich ist sie ja eher anders, die FPÖ. Zumindest was die eigene Geschichte angeht. Aus der Freiheitsbewegung der 1848-er Jahre entstanden, sind das dritte Lager und die Freiheitlich seit jeher traditionell durchaus antiklerikal geprägt. Über Jahrzehnte hinweg stand man der katholischen Kirche mit kritischer Distanz gegenüber.

Mit Herbert Kickl hat sich das - optisch wie rhetorisch - verändert. "Euer Wille geschehe" ließ Kickl im Nationalratswahlkampf plakatieren. Ein eindeutiger Anklang an das "Vater unser", wofür Kickl von Kirchenvertreter auch gerügt wurde. Und am Freitag posierte der Freiheitliche Parteichef nun mit einem gesegneten Holzkreuz. "Der christliche Glaube gehört zu unserer österreichischen Identität", erklärt Kickl. Und eben deshalb habe man ein gesegnetes Kreuz für das Klubsitzungszimmer der FPÖ besorgt - die Partei wolle sich "zu diesem Erbe bekennen".