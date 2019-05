Heinz-Christian Strache im Portrait: Von Knittelfeld bis Ibiza

Heinz-Christian Straches politische Karriere hat ein abruptes Ende gefunden. Ein zwei Jahre altes Video bringt den ohnehin wegen seiner Vergangenheit im rechtsextremen Milieu umstrittenen Vizekanzler in arge Nöte. Denn er hat einer vermeintlichen russischen Millionärin in dem Film etwa dargelegt, wie sie am Rechnungshof vorbei eine Spende an die FPÖ deponieren könnte.

Das in einer Villa auf Straches Lieblingsinsel Ibiza geheim aufgenommene Video kommt für die Freiheitlichen und ihren Frontmann zur Unzeit, eine Woche vor einer EU-Wahl, wo sie erstmals bundesweit beweisen könnten, dass den Blauen auch die Junior-Rolle in der Regierung nicht unbedingt in der Wählergunst schaden muss. Die Umfragen hatten der FPÖ bisher ein passables Ergebnis avisiert, nun könnte just der Parteichef alles zunichte machen.