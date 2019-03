Hauslauer: Bundesländer gegen Abschaffung der GIS-Gebühr

Am Wochenende kochte die Diskussion um die Gebührenfinanzierung des ORF erneut auf. FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs bestätigte am Sonntag den KURIER-Bericht, nach dem die FPÖ, allen voran Vizekanzler Heinz-Christian Strache, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk lieber aus dem Staatsbudget finanzieren will.