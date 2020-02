Edtstadler: „Hantig, eiskalt oder eine Furie“

Anfeindung. Bei der EU-Wahl im Juni hatte sie beachtliche 115.891 Vorzugsstimmen erreicht – und immerhin den Mister Europa der ÖVP Ottmar Karas geschlagen. Der Erfolg als Vorzugsstimmenkaiserin schützt die Europaministerin Karoline Edtstadler aber nicht vor Anfeindungen.

Vor allem ihre tiefblauen Augen haben der Salzburgerin wenig schmeichelnde Zuschreibungen wie etwa „Eiskönigin“ eingebracht. Sogar so honorige Persönlichkeiten wie etwa die Ex-Botschafterin Eva Nowotny lassen sich auf Facebook zu solchen hämischen Kommentierungen hinreißen und heizten die Anti-Frauen-Stimmung in der Politik damit an. Darauf antwortet eine andere Facebook-Userin: „ Edtstadler ist eine Brechmittel“.