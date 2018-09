Hacker: Mindestsicherung als Anziehungs-Faktor ist "Voll-Quargel"

Zwar ist die türkis-blaue Bundesregierung ihre vor Monaten angekündigte Reform der Mindestsicherung immer noch schuldig, die Stoßrichtung des Projekts ist allerdings glasklar: Ausländer - insbesondere Flüchtlinge - sollen künftig weniger Geld bekommen. Die argumentative Grundlage dafür: Im Jahr 2016 hat der Staat rund eine Milliarde Euro für Mindestsicherung ausgegeben, ein Viertel davon ging an Flüchtlinge. In der damit einhergehenden Debatte wird vor allem der Stadt Wien immer wieder vorgeworfen, aufgrund lockerer Regelungen einen sogenannten Pull-Faktor für Flüchtlinge geschaffen zu haben. Die Mindestsicherung ist schließlich in den Bundesländern unterschiedlich geregelt, wie hier nachzulesen ist.

Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) übt nun scharfe Kritik an jenen, die in der Mindestsicherung einen Pull-Faktor sehen. Im Ö1-Morgenjournal danach gefragt antwortete er: "Das ist ein Voll-Quargel, dieser angebliche Pull-Faktor ist ein Mythos." Es gäbe Bundesländer im Westen, die großzügiger seien als Wien - deshalb würde aber kein Flüchtling extra dorthin gehen, so Hacker. "Dass viele in Wien sind, hat nur damit zu tun, dass Wien eine Millionenstadt ist. Da erwarten sich die Menschen nun einmal eine bessere Perspektive".

Die von Türkis-Blau geplante Kürzung der Mindestsicherung lehnt er weiterhin ab: "Mal abwarten, wie das ausgeht", sagt Hacker. Womöglich widerspricht die geplante Kürzung für Ausländer laut Hacker Europa- oder Verfassungsrecht.